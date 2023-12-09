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Wanhaber / Ramazan Çetin

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü, aralarında Van’ın da olduğu birçok ilde personel alımı yapacak.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. İlanlar, 11 Aralık 2023 – 15 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacak.

İlana göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ.’ye bağlı işyerleri görevlendirilmek üzere Iğdır, Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Van illeri için ön lisans mezunu Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi Bölümlerinden mezun 2 teknisyen ile Elektrik / Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümlerinden mezun 1 teknisyen olmak üzere, P93 puanına göre 3 personel alınacak.

GENEL HÜKÜMLER

Personel alımına ilişkin yayımlanan ilanda, genel hükümler şu şekilde sıralandı;

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 60 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Bu arada, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü, diğer illerle birlikte toplam 121 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu.