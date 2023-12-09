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WanHaber-ÖZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan son hava tahmin raporuna göre ülke geneli yağışlı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Anadolu Bölgesi ise yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre Van genelinde yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olurken, güney ve yüksek kesimlerde ise havanın, kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Vanlıları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyaran Meteoroloji’nin 2 günlük tahmini hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

09 Aralık Cumartesi: Kuvvetli Yağmurlu -3 / 10 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu 1 / 9 C

Başkale;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 0 / 1 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu -4 / 3 C

Çaldıran;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu -2 / 4 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu 0 / 4 C

Çatak;

09 Aralık Cumartesi: Kuvvetli Yağmurlu 3 / 10 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu 3 / 9 C

Edremit;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 4 / 7 C

10 Aralık Pazar: Çok Bulutlu 1 / 9 C

Erciş;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 1 / 9 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu 1 / 7 C

Gevaş;

09 Aralık Cumartesi: Kuvvetli Yağmurlu 1 / 7 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu 1 / 9 C

Gürpınar;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 0 / 8 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu -1 / 9

İpekyolu;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 4 / 7 C

10 Aralık Pazar: Çok Bulutlu 1 / 9 C

Muradiye;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 0 / 8 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu 4 / 7 C

Özalp;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu -4 / 6 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu -4 / 4 C

Saray;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu -2 / 6 C

10 Aralık Pazar: Yağmurlu -3 / 5 C

Tuşba;

09 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 4 / 7 C

10 Aralık Pazar: Çok Bulutlu 1 / 9 C