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Japon bilim uzmanları oldukça ilginç bir konu ile ilgili açıklama yaptı. Bu araştırmaya göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvıları ile doğrudan ilişkili. Japon profesör Tokeji Furukawa her kan grubunun birey üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

KAN GRUPLARININ HASTALIKLARA YATKINLIK İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

A kan grubu genellikle mide kanseri ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma eğilimi bulunabilir. B grupları da kalp rahatsızlıkları ve yumurtalık kanseri riski taşıyabilir. Ancak bu tür durumlar kişilerin sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir.

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Araştırmada, A tipi kan grubuna sahip olanların zeka seviyesinin yüksek olduğu belirtiliyor. A tipi kan grubuna sahip insanlar genellikle yaratıcılık, zekilik ve iş birliği gibi durumlarda olumlu özellikler sergilerler. Aktiflik gösterilecek ortamlar tam olarak A kan grubu kişilerine göredir. Olumsuz etkileri arasında ise inatçı olmaları ve gerginlik yer alıyor. A tipi bireyler Japonya'da çoğunlukta yer alıyor.

0 KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

0 kan grubuna sahip olan kişiler güven, kararlılık, dayanıklı olmak ve sezgiler ile ilişkilendiriliyor. Bu insanlar grup çalışmalarında başarılı olan, son derece adil tarafı temsil edebilir. Ancak olumsuz özellikleri arasında bencil ve dengesiz olmaları yer alıyor.

AB KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

AB tipi kan grubuna sahip olan bireyler için güçlü yönler arasında en belirgini uyum sağlama yeteneği. Bu kişilerin doğuştan uyumlu ve sıcakkanlı insanlar oldukları belirtiliyor. Akılcılık ve uyum konusunda başarılı olan AB grupları aynı zamanda kararsız, eleştirel ve unutkan olabilir.

B KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

B tipi kan grubuna sahip bireylerin genellikle güçlü tutkulu, empatik, kararlı bir tavırda olduğu söylenmektedir. Ancak aynı zamanda bencillik, düzensizlik konusunda çeşitli sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir. Bu kan grubuna sahip kişilerin A grubuna sahip kişilerle çatıştığı söylenir.