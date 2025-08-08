Trendyol 1. Liginin ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Temsilcimiz sezona Boluspor maçı ile başlayacak.

Boluspor - İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü maçı 10 Ağustos Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Maç saat 19.00’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Boluspor - İmaj Altyapı Vanspor FK maçında Egemen Artun düdük çalacak. Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu’nun düdük yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Levent Balcı hazır bulunacak.