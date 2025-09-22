Trendyol 1. Lig’de 7. hafta maçları hafta içi oynanacak. Cumartesi günkü maçta kendi sahasında 1 puana razı olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısında galibiyet arayacak.
24 Eylül Çarşamba günü, Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de Sipay Bodrum FK - Vanspor maçını yönetecek hakemler belli oldu.
Maçta Hakem Berkay Erdemir düdük çalacak. Şenol Bektaş ve Ahmet Türkeş’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olacak.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan