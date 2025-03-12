Kaçak avlanmaya geçit verilmiyor.

Kurallara uymayanlar ise yüklü cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

2 KAÇAK AVCIYA 114 BİN TL CEZA

Denetimde, durdurulan araçta 4 canlı kınalı ve 4 vurulmuş keklik ile 4 kafes, 1 kıl tuzak ve bir yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 2 kişi hakkında 63 bin 710 TL idari para cezası ile ele geçirilen kekliler için 51 bin 200 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 114 bin 910 TL para cezası kesildi.