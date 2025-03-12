Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2025 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerine göre, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 58 bin 345, dış hatlarda ise 50 bin 397 oldu.

DHMİ verilerine göre üst geçişler ile birlikte Şubat ayı toplam uçak trafiği 148 bin 633 olarak kayıtlarda yer aldı.

DHMİ tarafından paylaşılan istatistiklere göre 2025 yılı Şubat ayında Türkiye geneli iç hat yolcu trafiği 6 milyon 435 bin 916, dış hat yolcu trafiği ise 7 milyon 792 bin 684 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde toplam 14 milyon 234 bin 345 yolcunun havayolu ile seyahat ettiği öğrenildi.

VAN HAVAYOLU İSTATİSTİKLERİ!

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Şubat ayı raporuna göre, Van’da 2025 yılının ikinci ayında kaç uçağın iniş-kalkış yaptığı da belli oldu.

Van’da 2025 yılı Şubat ayında Van Ferit Melen Havalimanında toplam bin 211 uçağın iniş-kalkış yaptığı açıklandı.

Bu uçakların 6 tanesi dış hat seferleri olurken, bin 205 tanesi ise iç hat seferleri oldu. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise Van’da iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 358 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Şubat 2025 tarihli verilere göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı ise 122 bin 81 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 121 bin 199’u iç hat, 882’si ise dış hat yolcusu olarak raporda yer aldı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yolcu trafiğinde düşüş yaşandı.

Ocak ayında Van’da iç hat yolcu sayısı 145 bin 284, dış hat yolcu sayısı ise bin 420 olarak gerçekleşmişti. Ocak 2025’te toplamda ise 146 bin 704 yolcu Van Ferit Melen Havalimanını kullanmıştı.

Şubat 2025’te Van Ferit Melen Havalimanına 725 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Aynı zamanda Van Ferit Melen Havalimanında 2025 yılı Şubat ayında 62 uçak ise kargo uçağı olarak iniş-kalkış yaptı.