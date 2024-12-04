Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı, kenti ve yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası da sürüyor.
TERMOMETRELER EKSİ 13'Ü GÖRDÜ
Termometrelerin eksi 13,8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.
SİS SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR
Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: DHA