Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Gölü Ekspresi ile Ankara'dan Bitlis'e gelen gazetecileri ağırladı. Dijital yayıncı olarak tanınan Gazeteci Adem Metan'a açıklamalarda bulunan Tanğlay, yeni bir tartışma konusu yarattı. Van Gölü'nün adının değişmesi gerektiğini belirten Tanğlay, "Bitlis Denizi" önerisinde bulundu.

TANĞLAY: VAN GÖLÜ'NÜN ÜÇTE İKİSİ BİTLİS'TE

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gölün üçte ikisinin Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yer aldığını belirtti. Tanğlay, kadastro sınırlarının da Bitlis'te olduğunu söyleyerek gölün isminin değiştirilmesinin doğru olacağını aktardı.

VANLILARDAN CEVAP GECİKMEDİ

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın açıklamasına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteren Vanlılar, "Van Gölü'nün adının illa değişmesini istiyorsanız Van Denizi olarak değiştirilsin" önerisinde bulundu.

İşte Vanlıların konu hakkındaki yorumları: