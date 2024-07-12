Yönlendirme: Gidon, bisikletçinin bisikleti istenilen yöne doğru itmesini ve yönlendirmesini sağlar. Bisikletçi gidonu çevirerek bisikletin yön değiştirmesini kontrol eder.
Denge Sağlama: Gidon, bisikletçinin ellerini yerleştireceği ve kontrolü sağlayacağı bir destek noktası oluşturur. Bu sayede bisikletçi denge ve stabiliteyi koruyabilir.
Fren Kontrolü: Bisikletin frenleri genellikle gidon üzerindeki fren kollarına bağlıdır. Böylece bisikletçi tek el hareketi ile frenleme yapabilir.
Gidonu oluşturan temel parçalar şunlardır:
Gidon borusu: Bisiklet çerçevesine bağlanan ana boru kısmı
Gidon sapları: Bisikletçinin ellerini yerleştirdiği kısımlar
Fren kolları: Fren sistemini kontrol eden kollar
Vites kolları: Vites sistemini kontrol eden kollar
Bisikletin yönlendirilmesi, dengesi ve frenlenmesi gibi temel fonksiyonları gidonu sayesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle gidon, bisikletin en önemli kontrol ve yönlendirme bileşenidir.