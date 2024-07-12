Yönlendirme: Gidon, bisikletçinin bisikleti istenilen yöne doğru itmesini ve yönlendirmesini sağlar. Bisikletçi gidonu çevirerek bisikletin yön değiştirmesini kontrol eder.

Denge Sağlama: Gidon, bisikletçinin ellerini yerleştireceği ve kontrolü sağlayacağı bir destek noktası oluşturur. Bu sayede bisikletçi denge ve stabiliteyi koruyabilir.

Fren Kontrolü: Bisikletin frenleri genellikle gidon üzerindeki fren kollarına bağlıdır. Böylece bisikletçi tek el hareketi ile frenleme yapabilir.

Gidonu oluşturan temel parçalar şunlardır:

Gidon borusu: Bisiklet çerçevesine bağlanan ana boru kısmı

Gidon sapları: Bisikletçinin ellerini yerleştirdiği kısımlar

Fren kolları: Fren sistemini kontrol eden kollar

Vites kolları: Vites sistemini kontrol eden kollar

Bisikletin yönlendirilmesi, dengesi ve frenlenmesi gibi temel fonksiyonları gidonu sayesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle gidon, bisikletin en önemli kontrol ve yönlendirme bileşenidir.