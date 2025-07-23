Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentlerden Adana'da, nem oranı yüzde 50 ölçüldü.

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

Hava sıcaklığının 38, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşması nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, mesire alanlarındaki gölgeliklerde ve ağaçların altında vakit geçirdi. Yasak ve uyarılara rağmen bazı çocuklar ile gençler, sulama kanallarında yüzdü.

Öte yandan toplu taşıma araçlarını bekleyenler için Bülent Angın Bulvarı'na kurulan klimalı duraklardan bazılarının çalışmadığı görüldü.

Mersin'de hissedilen sıcaklık 43 dereceye ulaştı

Mersin'de öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye, nem oranının da yüzde 89'a çıkması hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlar sakin kaldı.

Dışarı çıkanlar ağaçların altında dinlendi, bazı kişiler de serinlemek için Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki kumsallardan denize girdi.

Evcil hayvanlarını dışarı çıkaranlar, kıyı şeridinde yürüyüş yaptı.

Hatay'da sıcaktan bunalanlar derede yüzdü

Hatay'da da hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı, nem oranı ise yüzde 67 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, merkez Antakya ilçesi Tahtaköprü Mesire Alanı'nda piknik yaptı. Ziyaretçiler, buradaki derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Osmaniye

Hissedilen sıcaklığın 43 dereceye, nem oranının yüzde 50'ye çıktığı Osmaniye'de, birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Doğada vakit geçirmek isteyenler, Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar su kenarında piknik yaptı, bazıları da çayda yüzdü.

İzmir'de sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de özellikle öğle saatlerinde Konak Atatürk Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Kordonboyu gibi alanlarda sıcak hava nedeniyle normal günlere göre insan yoğunluğu azaldı.

Kentte termometrelerin 40 dereceye yaklaştığı görülürken, vatandaşların daha çok park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeyi tercih ettiği, bazı kişilerin de güneşten korunmak için şapka taktığı ve yelpaze kullandığı gözlendi.

Vatandaşlardan Metin Gürbey, tatil için Antalya'dan İzmir'e geldiğini söyledi.

Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Gürbey, "Antalya'dan İzmir'e geldik ama burada da aynı sıcakları bulduk. O yüzden havluyu omzumdan eksik etmiyorum, sık sık terimi siliyorum. Çok bunaldık, her çeşme bulduğumuzda elimizi yüzümüzü yıkıyoruz." dedi.

Onur Tanır ise dışarı çıkarken sıcaklığa karşı önlemlerini aldıklarını vurguladı.

Tüm gün güneş kremi kullandığını dile getiren Tanır, "Güneş kremi kullanmadan çıkmıyoruz. Gözlüğümüzü gözümüzden çıkarmıyoruz. Eşim de yelpazesini yanından hiç ayırmaz. Sıcaklardan bunalmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Konak Atatürk Meydanı'nda kuş yemi satıcılarından Mehmet Ulus da sıcaklardan dolayı satışlarının düştüğünü dile getirdi.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca kapalı ve serin alanlarda kalınması, dışarı çıkılması gerekiyorsa da gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da da bunaltıcı bir hava hakim.

Kentin normal günlerde yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda sakinlik gözlendi. Dışarıya çıkmak zorunda olanların bazıları gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Döner ustası Necmettin Şimşek, mesleği dolayısıyla sıcak havanın etkisini çok daha fazla hissettiğini kaydederek, "Çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Bizim sektör hep böyledir. Yazın muhteşem bir sıcaklık oluyor. Ekmek davası katlanıyoruz." diye konuştu.

Ayşe Coşkun ise pazar alışverişi için dışarı çıktığını, tansiyon hastası olduğu için şemsiye taşıdığını söyledi.

Elindeki poşeti başına tutarak yürüyen Nihal Tekin de "Aşırı bunaltan bir hava var. Sıcak demek az olur aşırı sıcak bir hava… Torbam var onu başıma koyarak korunmaya çalıştım." diye konuştu.

Öte yandan sıcaklardan bunalan vatandaşların serinlemek için Didim ilçesindeki Altınkum Sahili'nde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Adıyaman

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Adıyaman'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle kent sakinleri, serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelikleri tercih etti.

Bazı çocuklar, Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.