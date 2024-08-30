Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk gibi ünlü isimlerin bulunduğu "Sandık Kokusu" dizisi, 18 Eylül'de ikinci sezonuna merhaba demeye hazırlanırken, kadroya yeni katılan Biran Damla Yılmaz’ın ani ayrılığı dikkat çekti. Peki, bu yetenekli oyuncunun projeden çekilmesinin arkasında ne var?

Biran Damla Yılmaz’ın Ayrılık Sebepleri

Biran Damla Yılmaz, dizinin yeni sezonunda Karsu’nun kuzeni Ayça karakterini canlandırmak üzere kadroya dahil olmuştu. Ancak, çekimlerin başlamasından önce sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşadığı için projeden ayrılma kararı aldı.

Gazeteci Raporları ve Yeni Fırsatlar

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Yılmaz, anlaşmazlık nedeniyle sete çıkmadan geri adım attı. Şimdi, yeni sezon için gelen projeleri değerlendirerek kariyerine yön vermeye hazırlanıyor.

Önceki Projeleri ve Gelecek

Daha önce "Kırgın Çiçekler", "Baraj", "Hudutsuz Sevda" ve "Yasak Elma" gibi dizilerdeki performansıyla tanınan Biran Damla Yılmaz, son olarak "Kopuk" dizisinde rol almıştı. Ancak "Sandık Kokusu"ndaki bu ani ayrılışı, hayranları arasında merak uyandırdı.

Yılmaz’ın gelecekteki projeleri ve bu ayrılığın detayları, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.