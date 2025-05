Kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazanan minik Ali Asaf’ın, "Balon uçurmak istiyorum" dileği milyonların yüreğine dokundu. Babası Samet Demir’in sosyal medyadan yaptığı, "Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı üzerine Sancaktepe Belediyesi harekete geçti. Sancaktepe Belediyesi tarafından Meydan Park’ta düzenlenen balon ve uçurtma şenliğine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı. Saat 15.00’te gökyüzüne binlerce balonun bırakıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

"Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu"

Ali Asaf’ın babası Samet Demir, "Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu. Paylaştığımız gönderiye binlerce kişi akın etti. Şehir dışından gelenler oldu. Sağ olsun Başkanımız burada herkesi en güzel şekilde misafir ediyor, ev sahipliği yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde kutlayacağız" dedi. Binlerce kişinin katılımına şaşırdığını belirten Demir, destek veren herkese teşekkür etti.

"Eşimle mutluluktan ağladık"

Katılım gösteren herkese teşekkür eden annesi ise, "Asaf’la her şeyi birebir yaşadığım için şu an duygularımı tarif etmem çok zor. Eşimle birlikte gelirken mutluluktan ağladık. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Asaf hastalığını yendi, dilerim ki o da diğer hasta çocuklara umut olur. Herkes bu süreci güzel bir şekilde atlatır ve tıpkı bugün olduğu gibi, sevinçle, balonlarla kutlayarak sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Binlerce balon minik Ali Asaf için gökyüzüne bırakıldı

"Ali Asaf, binlerce hayata umut olacak çok güzel bir hikaye yazdı"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin konuşmasında, "İstanbul’un her noktasından komşularımız Ali Asaf’ın bu güzel anına ve duygusuna ortak olmak için geldiler. Ali Asaf, önemli ve zorlu bir tedavi sürecini büyük bir dayanışmayla atlattı. Bu süreçte yalnızca kendisi için değil, onlarca, yüzlerce, binlerce hayata da umut ve örnek olacak çok güzel bir hikâye yazdı. Babasının masum bir temennisi ise toplumun ortak vicdanında çok özel bir karşılık buldu. Bugün de biz Sancaktepeliler olarak ilçemizde, farklı ilçelerden, İstanbul’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Dayanışmanın önemine de dikkat çeken Başkan Yeğin, "Dileğimiz ve temennimiz, her bir yavrumuzun ve vatandaşımızın bu tür amansız hastalıklarla mücadelelerinin mutlu bir şekilde sonlanması. Tedavi gören tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Ülkenin dört bir yanından mesajlar gönderen sanatçılara, yazarlara, belediyelere ve siyasi partilere de bu dayanışmaya ortak oldukları için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.