Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos’u 82-76’lık skorla yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, Etihad Arena’da oynanan final maçında Monaco’yu da mağlup etmeyi başardı. İlk çeyreği geride kapatan sarı-lacivertliler 2. periyottaki savunma üstünlüğü ile öne geçti. Soyunma odasına 35-33’lük skorla önde giren Fenerbahçe, müsabakada ribaundlardaki etkinliği ve savunmasıyla ön plana çıktı. Son dakikalara girilirken farkı 11’e kadar çıkaran Kanarya, maçtan da 81-70 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Finalde 23 sayıyla en skorer Nigel Hayes-Davis olurken, Marko Guduric 19, Devon Hall ve Wade Baldwin 13’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Monaco’da Alpha Diallo’nun 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Euroleague’de 2. şampiyonluk

Fenerbahçe, Euroleague Final Four’da 4. kez final oynadı. 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 kez bu başarıyı tekrarlayan sarı-lacivertliler 2017’de Olympiakos’u saf dışı bırakarak kupaya uzandı. Kanarya, 8 kez yıl sonra çıktığı finali kazanarak 2. şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe, ilk kez Euroleague tarihinde en çok kupa kazanan isim olan Zeljko Obradovic ile bu başarıyı elde ederken, bu kez öğrencisi Sarunas Jasikevicius ile şampiyonluğa ulaştı.

Jasikevicius tarihe geçti

Sporculuk kariyerinde Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, 3 farklı takımla 4 kez Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Maccabi ile 2 (2004, 2005), Barcelona (2004) ve Panathinaikos (2009) ile birer kez Euroleague’i kazanma başarısı gösteren Jasikevicius, başantrenör olarak 2. finalinde kupayı kazandı. 2021 yılında Barcelona’nın başında çıktığı finalde A. Efes’e kaybetmişti.

Litvanyalı koç, bu organizasyonu oyuncu ve başantrenör olarak kazanan ilk isim oldu ve tarihe geçti.

49 yaşındaki başantrenör, 6. kez mücadele ettiği Final Four’da ilk şampiyonluğunu yaşarken, ’Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü’ ödülüne layık görüldüğü sezonda bu zafere ulaşması kariyeri açısından anlamlı oldu.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Carlos Peruga, Robert Lottermoser, Milan Nedovic

Monaco: Jaron Blossomgame 5, Daniel Theis 12, Mike James 17, Alpha Diallo 19, Matthew Strazel 13, Elie Okobo, Jordan Loyd 3, Nick Calathes, Mam Jaiteh 1

Başantrenör: Vassilis Spanoulis

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 23, Devon Hall 13, Marko Guduric 19, Bonzie Colson, Khem Birch 2, Wade Baldwin 13, Nicolo Melli 5, Errick McCollum 3, Tarık Biberovic 3, Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 20-18 (Monaco lehine)

Devre: 33-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 51-54 (Fenerbahçe lehine)