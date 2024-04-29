Temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin de mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zorlu lig maratonunda son haftaya girildi. Beyaz Grup’ta şampiyon olacak takımı son hafta maçları belirleyecekken, 3. Lige düşen takımlar ise netleşti.

37. hafta maçları sonunda Zonguldak Kömürspor A.Ş. 35 puanla 16. sırada, Kırşehir Futbol Kulübü A.Ş. 23 puanla 17. sırada, bugün Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak olan Bursaspor bir maç eksiği ile 20 puanla 18. sırada ve Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. 16 puanla son sırada yer alıyor. Söz konusu dört takım, önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele edecek.