Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Van durağında sergilendi. Festivale yoğun bir ilgi vardı. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’nin açılışına ise

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan , TGA Genel Müdürü İsmail Bütün,

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve hattat Menaf Nam katıldı.

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması 'Besmele-i Şerif' oldu. Sergi, günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmiş ve bu yıl da Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun ve Trabzon duraklarında ziyaretçilerini ağırlamıştı. Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatseverlerin pek çok hat eserinin fotoğrafını çekmesi ve hattatlardan bilgi almaları dikkat çekiyor.

Van Hüsrev Paşa Camii'nde açılışı gerçekleşen Sergi, 17 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.