Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Ajax ile karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51. ve 73. dakikada Mika Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor'ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, organizasyonda 3 Ekim'de Eintracht Frankfurt'u (Almanya) konuk edecek. Ajax ise aynı gün Slavia Prag'a (Çekya) konuk olacak.

Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı

Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Ajax maçının başlangıç kadrosunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Onana'yı görevlendirdi.

Van Bronckhorst'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.

Orta sahada değişiklik

Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.

Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi.

Van Bronckhorst, sol kanatta Joao Mario'nun yerine de Rafa Silva'yı oynattı.

Ahmetcan Kaplan ve Weghorst yedek

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilk 11'de Ahmetcan Kaplan ile Wout Weghorst'u tercih etmedi.

2022-2023 sezonu başında Hollanda ekibine transfer olan milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ve 2022-2023'ün ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst, yedekler arasında yer aldı.

Maçı yaklaşık 2 bin 500 Beşiktaş taraftarı takip etti

Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi.

Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İlk yarı

16. dakikada Ajax gole yaklaştı. Fitz-Jim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa Fitz-Jim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol taraftan ceza alanına giren Taylor'ın içeri çevirdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı. Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Ajax, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

51. dakikada Ajax farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Fitz-Jim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza yayına yaklaştıktan sonra yerden pasını Godts'a verdi. Arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Godts'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

55. dakikada Hollanda temsilcisi üçüncü golü buldu. Brobbey'in kısa pasıyla topu kontrol eden Taylor, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

73. dakikada ev sahibi ekip, dördüncü kez fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Rasmussen, Masuaku'dan kolay bir şekilde sıyrıldıktan sonra son çizgiye yakın bir bölgeden topu içeri çevirdi. Kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın gerisinde Godts'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı vuruşla farkı 4'e çıkardı: 4-0.

Ajax, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk mağlubiyet

Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, tüm kulvarlarda oynadığı 9. maçında sahadan ilk kez mağlup ayrıldı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan Beşiktaş, 2'sinde ise berabere kaldı.

251 gün sonra 4 farklı yenilgi

Beşiktaş, 8 ay 11 gün sonra en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Pendikspor ile 20 Ocak'ta deplasmanda oynadığı maçta sahadan 4-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 251 gün sonra bu kez aynı skorla Ajax'a yenilerek taraftarını üzdü.

Ajax kabusu devam ediyor

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7. maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, bu maçların tümünü kazanmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 18 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollanda temsilcileriyle Avrupa kupalarında yaptığı 11. mücadelede ise 8. yenilgisini yaşadı.

Van Bronckhorst'un Ajax deplasmanında yüzü gülmüyor

Giovanni van Bronckhorst, teknik adam olarak Ajax'a karşı Johan Cruijff Arena'da çıktığı 6. maçta da yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı çalıştırıcısı, Feyenoord'un, Rangers'ın ve Beşiktaş'ın başında Ajax'a karşısında deplasmanda oynadıkları 6 müsabakada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Hiç iyi pozisyonumuz olmadı

Hollandalı teknik adam, Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz çok kötüydük, onlar da çok iyiydi. Hiç iyi pozisyonumuz olmadı. Çok kötü bir maç oynadık. Ajax'a tehlike yaratamadık." ifadelerini kullandı.

Müsabakada farklı mağlubiyete neden olan hataları tespit edeceklerini aktaran Van Bronckhorst, "Bazı yanlış seçimlerimiz oldu. İstediklerimizi yapamadık. Ajax'a hediye verdik. Ajax, çok pres yaptı. Sol kanatta iyi değildik. Üst üste goller yedik. Orta sahada topları kaybettik. 55. dakikada aslında maç bitmişti. Ajax'a karşılık veremedik. Maç, çok erken bitti. Bunu beklemiyordum." şeklinde görüş belirtti.

"Sonuç iyi değildi, bu da benim sorumluluğum"

Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Jean Onana'ya görev vermesiyle ilgili pişmanlık yaşayıp yaşamadığı şeklinde bir soruyu şöyle yanıtladı:

"İyi bir kadromuz var. Mustafa, en önemli oyuncularımızdan biri. Rotasyon da yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı. Gelişimi için bu önemliydi. Ajax'a karşı 45 dakika oynaması onun için büyük bir deneyim. Bunun faydasını göreceğini söyledim. Ajax'ın oyun stiline göre 2 tane 6 numaraya ihtiyacımız vardı. Onana antrenmanlarda çok iyi. Ona şans verdim. Kaybedince benim hatam. Bu, PlayStation oyunu değil. Oyuncuların nasıl hissettiğine bakıyoruz. Immobile'yi oynatmamaya karar verdim. Arkasında bir fikir vardı. Sonuç iyi değildi, bu da benim sorumluluğum. Rafa Silva'yı da dinlendirmek için çıkardım çünkü bir sonraki maçı düşünmeliyiz."

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli: İyi bir sonuç aldık

İtalyan teknik adam, Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya çok istekli başladıklarını belirten Farioli, "İyi bir sonuç aldık. Maçta çok enteresan şeyler oldu. İlk 25 dakika, muhteşem bir maçtı. Çok saldırgan oynadık. Pozisyonlarımız çok iyiydi. Tüm oyuncularımız hep beraber oynadı. Bu maçta gol yemememiz de çok önemliydi. Farklı galip gelmemize şaşırdım." diye konuştu.

Beşiktaş'ın maça başladığı ilk 11'le ilgili de görüşlerini paylaşan Francesco Farioli, "Benim için sürpriz değildi. Bazen hoca olarak bazı kararlar almak zorundayız. Kaybeden takım her zaman suçlanır. Tabii ki sonuç eleştirilecektir. Bu, oyunun bir parçası. Beşiktaş'a büyük bir saygım var. Türk futbolunu hala çok izliyorum. Büyük bir saygım var. Taktiksel olarak Türkiye'de göze batan şeyler var. Kalbimin bir parçası Türkiye'de kaldı." ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı, "Bu, Amsterdam'daki en mutlu günün mü?" şeklindeki soruyu, "Evet. En mutlu günüm." şeklinde yanıtladı.