"Beşiktaş - Dinamo Zagreb Maçı Şok İptal! Maç Neden Ertelendi, Ne Zaman Oynanacak?"

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı iptali futbolseverleri şok etti. Beşiktaş'ın Slovenya kampındaki hazırlık maçının neden iptal edildiği ve ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB MAÇI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampında Dinamo Zagreb ile karşılaşacaktı. Ancak Lendava Stadı’nda 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da oynanması planlanan bu mücadele, yoğun yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

YENİ MAÇ TARİHİ VE DETAYLAR

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın iptali üzerine takımın kamp yaptıkları otelde bir antrenman maçı yapmasına karar verdi. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman oynanacak? Yeni tarih henüz belirlenmedi ancak gelişmeler kulüp tarafından duyurulacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Beşiktaş, Slovenya kampında toplam üç hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, 17 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk, ardından 20 Temmuz’da Avusturya’nın Grazer AK ile karşılaşacak. İstanbul’a dönmeden önce oynanacak bu maçlar, takımın yeni sezona hazır olması açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş bu sezonki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Futbolseverler Beşiktaş’ın yeni sezon performansını merakla beklerken, Dinamo Zagreb maçıyla ilgili yeni gelişmeleri takipte kalacak.