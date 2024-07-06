Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını başlattı. İstanbul ve Ankara'daki berberler için bu gün pazar olarak belirlendi. Bu karar, hafta sonlarını kişisel bakım için tercih eden müşteriler arasında nasıl karşılanacak?

Uygulama 1 Temmuz'da başladı ve valilikler tarafından denetlenecek. İdari yaptırımlar, kurala uymayan işletmelere uygulanacak.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi," dedi. Bu düzenleme, berberlerin ailelerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da, düzenlemenin esnafa verimlilik ve aileleriyle daha fazla zaman geçirme fırsatı vereceğini belirtti.

Yeni düzenleme, hem esnafın dinlenmesine hem de daha sağlıklı bir rekabet ortamına katkı sağlayacak. Berberler haftanın altı günü çalışacak, pazar günleri ise kapalı olacaklar. Bu karar, sektörde geniş yankı uyandırsa da, esnafın desteğiyle uygulanmaya başlandı.