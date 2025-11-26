Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLABİLİR

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Piyasalardaki bu hareketliliğin pompaya yansımasıyla birlikte, motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaşandı.

Dün motorinin litre fiyatında 2 lira 44 kuruşluk bir indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.