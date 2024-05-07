Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Akaryakıta indirim geleceği ve indirimin 1,5 TL civarında olacağı sektör temsilcileri tarafından daha önce açıklanmıştı. Ancak rakam bugün belli oldu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim bekleniyor.

BENZİN VE MAZOTTA TEK FİYAT DÖNEMİ

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını, kararın 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını Resmi Gazete’den duyurmuştu.