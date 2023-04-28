Millet İttifakı, seçim irtibat bürolarının açılışını sürdürüyor. Çaldıran'da gerçekleştiren seçim irtibat bürosunun açılışına CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, Demokrat Parti Van İl Başkanı Ahmet Yaprak, parti il ve ilçe örgütleri, CHP Van Milletvekili adayları Seracettin Bedirhanoğlu, Ercan Çiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇİLLİ SINIR KAPISIYLA İLGİLİ GEREKEN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Seçim bürosunun açılışı ittifak parti başkanları ve milletvekili adayları tarafından yapıldı. CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, Çaldıran'ın hak ettiği değere kendi iktidarları döneminde kavuşacağını belirterek, "Çaldıran'ın sorunlarını en iyi bilen insanlardan biriyim.

Öncelikle sınır kapımız olan Çilli sınır kapısıyla ilgili gereken tüm adımları atacağız. Sayın Genel Başkanımızla bu konuyu özellikle konuştuk. İnşallah iktidarımızda ilk takip edeceğimiz işlerden biri budur. Sulama problemleri büyük problemlerdir. Çubuklu barajının fizibilitesi 1997 yılında yapıldı ama maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı" dedi.

VEKİL ADAYI ÇİÇEK: HALK PATRONDUR

Bedirhanoğlu’nun ardından söz alan millet ittifakının bir diğer milletvekili adayı Ercan Çiçek de Çaldıran'da sınır ticaretini geliştirmenin ve hayata geçirmenin elzem olduğunu ifade ederek, "İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden biri sınır kapısıyla ilgili tedbirleri almak ve kapıyı bir an önce açmaktır.

Bunun olabilmesi için iradenize sahip çıkmak ve bunu sandığa yansıtmanız gerekiyor. Demokrasinin en güzel tarafı nedir bilir misiniz? Halk patrondur. Bu da demokrasinin en güzel tarafıdır. Halk kimi sevse onu getirir. 5 yıl boyunca o getirdiği kişiler yönetim hizmet eder. 5 yılın sonunda patron onu beğendiyse devam ettirir. Beğenmediyse değiştirir" diye konuştu. Konuşmaların ardından ittifak partilerinin il başkanları ve milletvekili adaylar, ilçe esnafını ziyaret etti.