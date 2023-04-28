Türkiye, yerli otomobil hayalini Togg ile gerçekleştirdi.

Devlet erkanı ve kamu kurumlarının hizmetine sunulan Togg, daha sonra vatandaşlar için satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'u almak isteyen vatandaşlar için kamu bankalarından kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir açıklama yayınladı.

Kredi limitleri güncellendi

BDDK, yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.

900 bin TL'ye kadar 48 ay vade, 1,8 milyon TL'ye kadar 36 ay vade imkanı

Yapılan yeni düzenlemeye göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

Fiyatı 900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade imkanı sunulacak.

Fiyatı 2 milyon üzeri ise 24 ve 12 ay vade seçeneği

Fiyatı 1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade, fiyatı 2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kullanılabilecek.

Ensonhaber