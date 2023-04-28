Van'daki tarihi yapıların yeniden restore edilerek ayağa kaldırılması çalışmaları kapsamında, Hoşap Kalesi'nde restore çalışmaları başlarken, Süleyman Han Camii'nin restorasyonuna ise önümüzdeki günlerde başlanacak. İkiz kümbet, Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nda temizlik, kazı çalışmaları devam ederken, Ulu Camii, Kızıl Minareli Camii ve Hüsrevpaşa Han'ı da restore edilecek.

Erciş Çelebibağ Selçuklu Mezarlığı'nda ise kazı, temizlik çalışması önümüzdeki günlerde başlayacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve Van için tarihi öneme sahip olan Akdamar Adası'nda da çevre düzenlemesi yapılacak. Turizm master planı yapılırken, Eski Van Şehri ise yeniden ayağa kaldırılacak.

KÜLTÜR VE TURİZME BÜYÜK DESTEK

Vali Ozan Balcı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ozan Balcı, kentte kültür ve turizm adına çok güzel çalışmalar yapıldığı ve hazırlanan projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "Çok kapsamlı bir Kültür Merkezi ihaleye çıkıyor. İl Halk Kütüphanesinin ihalesi yapılacak. 11 adet bebek-çocuk kütüphanesi ihaleye çıkıyor. Hoşap Kalesi'nin restorasyonuna başladık. Süleyman Han Camiinin restorasyonuna başlıyoruz.

Ulu Camii, Kızıl Minareli Camii ve Hüsrevpaşa Hanının restorasyonuna başlıyoruz. İkiz kümbet ve Gevaş Selçuklu Mezarlığı temizlik, kazı çalışmaları devam ediyor. Erciş Çelebibağ Selçuklu Mezarlığı kazı, temizlik çalışması başlayacak.

Akdamar Adası çevre düzenlemesine başlayacağız. Turizm master planını yaptırdık. İlkokul, ortaokul, lise ve gençlik koroları kuruldu. Yazar ve şairlerin kitaplarına destek veriyoruz. Eski Van şehrini ayağa kaldırıyoruz. Kültür ve turizmimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi