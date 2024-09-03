Bilindiği üzere Büyük Birlik Partisi önceki Van İl Başkanı Mevlüt Kaya'nın yanı sıra, il ve ilçe yönetimleri Haziran ayında görevlerinden istifa etmişti. Yaklaşık olarak 8 yıl boyunca Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanı olarak görev yapan Mevlüt Kaya, son günlerde görevden alındığıyla ilgili çıkan söylentilere açıklık getirdi. Genel merkez tarafından Van'daki kamu kurumlar ve siyasi partiler aranarak, kendisinin görevden alındığıyla ilgili çıkan söylentilere cevap veren Kaya, il ve ilçe yönetimiyle birlikte görevden alınmadığını ve kendi rızasıyla başkanlık görevinden istifa ettiğini vurguladı.

"BU DEDİKODULAR PARTİYE YAKIŞMIYOR"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kaya, "Haziran ayında il ve ilçe yönetimlerimizle birlikte mevcut görevlerimizden istifa ettik. Bu durumu genel merkezdeki bütün yetkililere de yazılı olarak bildirdik. Fakat son günlerde hakkımda hoş olmayan söylentilere şahit oluyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici son günlerde Van'daki kamu kurumlarını ve siyasi partileri arayarak beni görevden aldığını söylemiş. Bu durum beni son derece üzdü. Ben ve il yönetimimin yanı sıra, ilçe yönetimleri yaklaşık bir ay önce yazılı olarak istifamızı kendisine ve partinin teşkilat başkanı Tevfik Eren'e sunmuştuk. Makamında da yaptığımız görüşmede görevimi bıraktığımı kendisine söyledim. Bana bu görevi sürdürmem için ısrarda bulunsa da artık bu partiyi yürütecek gücümün kalmadığını söyleyerek, görevimden hem sözlü olarak hem de yazılı olarak istifa ettiğimi ifade ettim. Bunun üzerine son günlerde yapılan bu dedikodular partiye yakışmıyor. Benim kimseden herhangi bir beklentim olmadı ve olmayacak da. Durumun bundan ibaret olduğunun bilinmesini istiyorum. Çıkarılan bu dedikodular Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisine ve gönüldaşlarına yakışmıyor" dedi.

"KİMSENİN YARGISI BENİ İNFAZ ETMEYE YETMEZ"

Başkan Kaya açıklamasının devamında, "Sayın Genel Başkanım 2002 yılında Reyhan hanım Van il başkanıyken, sizinle onun evinde tanışmıştık. Davamızın içinde böyle dindar gençler olduğu için Allah'a şükrettim. Bunun yanı sıra rahmetli babanızın ölümünde evinize gelip, ailenizi görünce çok mutlu oldum. Allah böyle babaya rahmet etsin. Kur'an nuruyla evlat yetiştirmiştir. Nice hafızlar yetiştirmiştir. Ama siz babanızdan Kur'an-ı öğrenmişsiniz, dinlemişsiniz, Kur'an-a uymanız gerekirken, siz Kur'an-ı kendinize uydurup, beş günlük dünya makamı için bana iftira attınız. Van İl Başkanını görevden aldım diyorsunuz. Siz mi aldınız, biz mi istifa ettik. Davam için harcamış olduğum zamanımı, maddiyatımı, en tatlı olan canımı bıraktım. Partime helal olsun. Ama sana harcamış olduğum zamanımı, maddiyatımı helal etmiyorum. Sizi Allah'ın mahkemesine havale ettim ve orada görüşürüz. İnandığım doğrular asla değişmedi. Sadece inandığım insanlar değişti. Dünyayı seyrederken, güvendiğim bir şey var ise, o da insanların göründüğü gibi olmadıklarıdır. Kimsenin yargısı beni infaz etmeye yetmez. Kızdığım zaman, sustuğum zaman her şey bitmiştir. Ben yüreğimde idam ettiğim kişinin sandalyesine tekmeyi vurmuşsam, bir daha arkama dönüp bakmam" ifadelerini kullandı.