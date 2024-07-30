Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, aziz bir gayesi olan davalarına bugüne kadar çoluk çocuklarının rızkını keserek hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, bu harekete artık katkı sağlayabilecek maddi güçlerinin kalmamasından dolayı genel merkeze bildirerek görevlerinden aflarını istediklerini vurguladı. Genel merkezin de uygun gördüğü bu durumu Van halkına bildirdiklerini belirten Başkan Kaya, vatanın bölünmez bütünlüğü ve devletin her kulvarda daha iyi yerlere gelmesi adına çektikleri her dert ve sıkıntının helal olması dileğinde bulundu.

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN RIZKINI KESEREK HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIK"

İstifalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mevlüt Kaya, "Başta Yüce Allah'ın inâyeti ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın sayesinde tanışma şerefine nail olduğum, Milliyetçi Çalışma Partisi Van Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaparken görevimden istifa ederek kurucu İl Başkanı olarak hizmet edebilme imkanı yakaladığım ve dönem dönem farklı görevleri icra ettiğim, aynı zamanda yaklaşık sekiz yıla yakındır İl Başkanlığı görevini sürdürdüğüm Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanlığı görevimden İl ve İlçe yönetimim ile beraber istifa ettiğimizi kamuoyuna bildirmek istiyorum.

İlahil Kelimetullah için Nizam-ı Alem gibi aziz bir gayesi olan davamıza bugüne kadar çoluk çocuğumuzun rızkını keserek hizmet etmeye çalıştık. Devletin bütçesinden bir kuruş bile almadan, nerede bir mazlum varsa yanında, nerede bir zalim varsa karşısında durarak yürüttüğümüz, Ülkü adlı nazlı geline sevdalı olduğumuz bu harekete artık katkı sağlayabilecek maddi bir gücümüzün kalmadığını Genel Merkezimize bildirerek görevimizden affımızı istedik. Genel Merkezimizin de uygun gördüğü bu durumu güzide basınımızın aracılığı ile kamuoyuna bildiriyoruz.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin her kulvarda daha iyi yerlere gelmesi adına çektiğimiz her dert ve sıkıntı aziz milletimize anasının ak sütü gibi helal olsun. En tatlı varlığı olan canını inandığı değerler uğruna feda eden Şehit Muhsin Başkanımızın yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımızı dile getirmemiz Gayretullaha ağır gelir. Bu açıdan yaptığımız hizmetler neticesinde ortaya çıkan iyi işler şüphesiz ki Yüce Allah'ın bizlere inâyeti, hata ve kusurlar varsa da biz aciz kullardan kaynaklıdır.

Bu gök kubbede hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize diyerek kararımızı aziz milletimize bildiriyoruz" ifadelerini kullandı. Van İl Başkanı Mevlüt Kaya’nın yanı sıra; İpekyolu İlçe Başkanı Metehan Özdal, Tuşba İlçe Başkanı Yusuf Coşar, Özalp İlçe Başkanı Ali Arslan, Erciş İlçe Başkanı Vedat Küçük, Muradiye İlçe Başkanı Cesim Güler, Başkale İlçe Başkanı Ebubekir Demir istifa edenler arasında yer aldı.