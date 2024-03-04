Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını sürdürürken büyük bir tehlike atlattı.

Sivas'tan miting için Tokat'a doğru yola çıkan Destici'nin makam aracı kazaya karıştı.

Bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Seyir halindeki otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 kilometre kala yaşanan kazada 4 kişinin yaralı olduğu öğrenildi.

Destici'nin durumu iyi

Gelen ilk bilgilere göre Mustafa Destici'nin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Destici, kazanın hemen ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavileri devam ediyor.