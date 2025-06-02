Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Play-Off final maçında dün akşak karşı karşıya geldi. Artı Değer Van Spor FK, seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5 – 4 mağlup ederek Trendyol 1. Lige adını yazdıran taraf oldu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vanspor’un tecrübeli ismi Batuhan Kör; “Çok mutluyuz. Play-off’larda taraftarlarımızı da arkamıza aldık ve istediğimiz şampiyonluğu elde etmeyi bildik. Bunu da taraftarlarımızla birlikte doyasıya kutlayacağız. Herkesin ayaklarına sağlık. Bu yıl Allah’a şükürler olsun hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık” dedi.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan