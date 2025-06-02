Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Play-Off final maçında dün akşak karşı karşıya geldi. Artı Değer Van Spor FK, seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5 – 4 mağlup ederek Trendyol 1. Lige adını yazdıran taraf oldu.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vanspor’un tecrübeli ismi Batuhan Kör; “Çok mutluyuz. Play-off’larda taraftarlarımızı da arkamıza aldık ve istediğimiz şampiyonluğu elde etmeyi bildik. Bunu da taraftarlarımızla birlikte doyasıya kutlayacağız. Herkesin ayaklarına sağlık. Bu yıl Allah’a şükürler olsun hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık” dedi.