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Türkiye kurak ve sıcak bir yaz mevsimi geçirdi...

Yaz mevsiminin sona ermesinin ardından eylül ayında da yurt genelinde yaz havası hakim.

Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar tüm yurtta sıcaklık mevsim normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek fakat bu uzun sürmeyecek.

Perşembeden itibaren düşecek

Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.

Perşembe gününden sonra Akdeniz üzerinden gelmesini beklediğimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi ile önce yağışlar Batı kesimlerden başlayacak.

Yağışlarla beraberde sıcaklıklar Batı kesimlerden başlayarak düşmeye başlayacak.

3 büyük ilde sıcaklık hakim

Perşembe gününe kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Ankara ve İstanbul’da sıcaklık perşembe gününe kadar 29-30 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise 31-32 derece olacak.

Ensonhaber