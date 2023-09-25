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Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 -22 Eylül 2023 tarihleri arasında 32 bin 980 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 78 şahıs GBT sorgulamasında yakayı ele verdi.

Söz konusu sorgulamada; 20 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma, 16 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 8 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 7 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 4 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak,

3 şahıs kasten yaralama, 3 şahıs silahlı terör örgütünü yönetme veya üye olma, 2 şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 şahıs kasten öldürme, 2 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 2 şahıs silahla tehdit,

2 şahıs suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 2 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun makineleri hakkındaki kanuna muhalefet, 1 şahıs mühür bozma, 1 şahıs sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, 1 şahıs suç uydurma, 1 şahıs yağma, suçlarına ilişkin toplam (78) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

van bölge gazetesi