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Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaşlarına zam düzenlemesiyle ilgili artık geri sayıma geçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması sonrası yeni memur ve emekli maaşları için hesaplamalar yapılmaya başlanırken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Ocak ayından itibaren kesin olarak alacaklar" açıklamasında bulundu.

Yeni maaşları tek tek hesaplayan Yılmaz, ara zam ve Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Emekliler için yüzde 19,44'lük zam kesin diyebiliriz. Bunun üzeri için hedef enflasyona göre bazı tahminlerde de bulunabiliyoruz.

EMEKLİLER İÇİN YÜZDE 37,76'LIK ZAM

Yıllık enflasyonun sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüzde 65 olarak tahmin edildiğini açıkladı. Bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımız taktirde yüzde 37,76'lık bir zammı SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak ayından itibaren kesin olarak alacak diyebiliriz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN 332 TL OLACAK

En düşük maaş olan SSK, Bağ-Kur emeklisinde 7 bin 500 TL olan maaşların 10 bin 332 TL'ye çıkması bekleniyor.

MEMURLARA İSE YÜZDE 49,46'LIK ZAM MASADA

Memurlara ise yüzde 49,46 üzerinden bir zam yapılacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Bir memur şu anda evli ve iki çocuklu olarak en düşük 22 bin 017 TL maaş alıyorsa; maaşı yeni zamla birlikte 32 bin 906 TL'ye gelecek.

Bekar bir memurun maaşı ise 20 bin 377 TL'den 30 bin 455 TL'ye yükselecek.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bir memur emeklisi en düşük 9 bin 876 TL maaş alırken, onlar da 14 bin 760 TL alacak.

ARA ZAM OLACAK MI?

Bunların dışında Meclis'in açılmasıyla bir ara zammında olabileceği konuşuluyor. Ancak bir aylık süre için bu söylenen rakamların dışında ben bir ara zam yapılacağını düşünmüyorum.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ

Sadece cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir ikramiye olabileceğini düşünüyorum."

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