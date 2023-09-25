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Nevşehir'de Kayseri kara yolu Sarıhıdır köyü kavşağında Yakup B. idaresindeki otomobil, Kayseri istikametine giden Mustafa Umut B.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Yakup B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma B. ve kamyon sürücüsü Mustafa Umut B. de yaralandı.

Yaralılar Nevşehir'deki hastanelerde tedavi altına alınırken kazada hayatını kaybeden Yakup B.'nin cansız bedeni de sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.İHA