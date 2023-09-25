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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen bölge yarışmasına Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Muş'tan ekipler katıldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen yarışmada minikler düzenlemeli dalda Van Gölü Ortaokulu Spor Kulübü, gençler düzenlemeli dalda Van İpekyolu Kültür Sanat Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda ise Van Urartu Sanat Spor Kulübü birincilik elde etti.

Birinci olan ekipler, Denizli'de düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.AA