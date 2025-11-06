'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla düzenlenen 'Başkonsoloslar Konferansı' başladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 gün sürecek Başkonsoloslar Konferansı, bu yıl ilk kez toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap ederek konferansın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba toplulukları, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumlar düzenlenmesi öngörülüyor.

Konferans, Türkiye’nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilip, geliştirilmesini amaçlıyor. Konferansın çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi öngörülüyor.