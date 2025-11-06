Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okul öncesinden doktora sonrası düzeye kadar eğitim kurumlarımızla, kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Dün ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(Özgür Özel'e) Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor. Bu zat, gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalırmış. Üzülerek söylüyorum ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs." diye konuştu.