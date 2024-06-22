Van’da ilk defa düzenlenecek olan ve başta turizm alanı olmak üzere kentin tanıtımı için önemli bir referans ayağı olarak görülen Kültür Yolu Festivali’nin 6’ncı ayağı Van’da gerçekleşecek.

Büyük festivale sayılı günler kala Vanlı iş insanlarından da kentin tanıtımına değer katacak festivale ilişkin destek bildiren görüşler geliyor.

“DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Konuya dair açıklamalarda bulunan Başkent Vanlılar Platformu Başkanı Akın Dinçer, “Etkinliklerin birçok genç sanatsevere ulaşması için platform olarak birçok kültürel etkinliğe desteklerimiz devam edecek.” diyerek Başkent Vanlılar Platformu olarak festival kapsamında gençleri; çeşitli sanat ve konser organizasyonları ile buluşturmak için sponsorluk desteği sağlayacaklarını belirtti.

“VAN’A KATKI SAĞLAYACAĞI KANAATİNDEYİM”

Başkent Vanlılar Platformu adına konuşan platform başkanı İş İnsanı Akın Dinçer, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu Kültür Yolu Festivalinin bu yılki bir ayağının Van olması hepimiz için çok kıymetli. Festivalin, Van turizm ve kültür ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Çok sayıda yerli ve yabancı turist almamıza rağmen hala potansiyelimizin altında olduğumuz kanaatindeyim. Van’ı nitelik olarak çok daha yükseklere taşımalıyız.” diye konuştu.

“FESTİVALE KATKIDA BULUNACAĞIZ”

Van’ın gelişimine katkı sunacak her türlü çalışmanın içinde yer alacaklarını söyleyen Dinçer, “Başkent Vanlılar Platformu olarak Van’ın ulusal ve uluslararası lobiciliğinin gerçekleştirilmesine kültür yoluyla destek vermek, Van’ın kültür ve sanat gibi alanlarda kalkınmasına destek olmak, yeni bir perspektif ortaya koymak gibi misyonlarımız her zaman oldu. Bu noktada kültür yolu festivalinde düzenlenecek olan bazı organizasyonlara sponsorluk desteği ve çekilişle bilet desteği ile biz de katkıda bulunacağız. Van’da ve Van dışında yaşayan, Van’a gönül vermiş herkesi heyecanlandıran bir festival. Umarım Van için ve hemşerilerimiz için çok güzel bir hafta olur.” ifadelerini kullandı.

29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Van Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.