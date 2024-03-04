Edremit Belediyesi, engelli çocuklar için Gündüz Misafirhanesi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Edremit Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Engelsiz Yaşam Merkezi kurarak, yaklaşık 100 engelli çocuğa hizmet veren merkezin yanı sıra şimdi de engelli misafirhanesi kuracak.

İkinci 5 yıl için projelerini ve hedeflerini açıklayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, engelli aileleri için önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, “Engelli Çocuk Misafirhanesi, gün içinde işlerini takip etmekte, alışveriş yapmakta, hastaneye gitmekte, kendilerine zaman ayırmakta vb. sıkıntısı olan ve çözüm üretmeye çalışırken psiko-sosyal yönden ciddi sorunlar yaşayan ailelerin imdadına yetişecek” dedi.

“Engelli Çocuk Misafirhanesi sayesinde aileler, engelli çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kuruma kavuşacaklar” diyen Say; “Hafta içi saat 08.00’den 17.00’ye kadar engelli çocuklara geçici süreli ücretsiz bakım hizmeti verecek misafirhane olacak. Bölgemizdeki engelli vatandaşlarımızı ve içinde bulundukları koşulları kayıt altına alarak sosyal belediyeciliğin gereği ne ise yerine getirdik. Birçok projemizin alt zeminleri hazırlandı ve göreve gelmemiz ile birlikte bu ve bunun gibi diğer projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. İlimize, ilçemize ve engelli ailelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.