TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail yönetiminin, temel insani yardımların dahi Gazze'ye ulaşmasına tahammül edemediğine dikkati çeken Altun, Gazze'de aylardır sistematik yıkımların ve katliamların sürdürüldüğünü, bunun "hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devletinin ürünü" olduğunu vurguladı.

Filistin'de yaşananların tüm insanlığın meselesi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşetle bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir 'miksere' dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemiye İsrail'in müdahalesi, Netanyahu hükümetinin insanlık dışı haydutluklarına bir yenisini daha eklemiştir. Bir toplumun topyekun katliama tabi tutulduğu acımasız soykırım, insanlık var oldukça unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.