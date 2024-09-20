Şiddetli Yağışların Sonucu

Bu beklenmedik doğal olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir korkuya yol açtı Ömerdağı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, derelerin taşmasına neden olarak büyük bir sel felaketi yarattı. Sular altında kalan yaşam konteynerinin sürüklenmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Yerel Ekiplerin Acil Müdahalesi

Sel felaketi sonrası, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi’nin ekipleri hemen harekete geçerek, mahallede hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı. Yıkılan köprüler ve su birikintileriyle dolmuş yollar, ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.

Süregelen Tehlike

İlçede yağışların hala devam etmesi, vatandaşların endişelerini artırırken, sel sularının daha fazla hasara yol açma ihtimali de gündemde. Yerel yönetimler, bu durumu kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Toplumsal Dayanışma Önemli

Bu felaket, bölgedeki toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu; mahalle sakinleri, yaşanan bu zor durumda birbirlerine destek olmak için seferber oldular. Başkale’deki bu yıkıcı sel, doğanın ne kadar güçlü ve öngörülemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.