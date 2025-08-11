Makamına geçerek mesaiye başlayan Kalelioğlu, şube müdürleri ve kurum personeliyle toplantı yaptı.

Kalelioğlu, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Kalelioğlu, şunları kaydetti:

"Bilgimizi, becerimizi, deneyimlerimizi bu yönde kullanacağız. Devlet büyüklerimizin destekleriyle öğretmenlerimizle ve geleceğimiz olan çocuklarımızla güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Eğitim camiası olarak birlik ve beraberlik içinde eğitim kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Bu ağır ve onurlu görevi ifa ederken, önyargılardan uzak, yeniliklere açık, tutan bir anlayış içerisinde bulunacağım. Eğitime yapılan yatırımın hem uzun vadeli hem de bir ülke ve millet için en mühim yatırım olduğunun bilincindeyiz."