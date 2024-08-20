Bir Tıp Dergisi araştırmasına göre dünyada bir milyardan fazla kişi obez ve 2022 verilerine göre bu kişilerin yaklaşık 880 milyonunu yetişkinler ve 159 milyonunu ise çocuklar oluşturuyor.

Kalıtsal olarak da geçebilen obezite özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılıyor. Ülkemizde de obezite sorunu görülüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, obezitenin günümüzde en büyük halk sağlığı sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

“OBEZİTE TÜM HASTALIKLARIN SEBEPLERİ ARASINDADIR”

Başhekim Sarıkaya “X” resmi hesabından yaptığı paylaşımda, “Obezite günümüzde en büyük halk sağlığı sorunlarından biri haline geldi. Nerdeyse tüm hastalıkların sebepleri arasında yer almakta. Hastanemiz obezite merkezine ben başvurdum; siz de randevusuz bir şekilde başvurup ücretsiz bir şekilde profesyonel destekle faydalanabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, vücudun kullanabileceğinden daha fazla kalori tüketmesi sonucu kişinin boy uzunluğunun kilogram cinsinden ağırlığına olan oranının yani vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması durumudur. Obezite, karın bölgesinin ve iç organlarının yağlanması şeklinde olarak da bilinir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI

Şeker Hastalığı, Hipertansiyon (yüksek tansiyon), Koroner arter hastalığı, safra kesesi hastalıkları, Bazı kanser türleri, Felç, Uyku apnesi, Karaciğer yağlanması, Astım, Solunum zorluğu, Ruhsal sorunlar, Kas-iskelet sistemi problemleri ve benzeri hastalıklara yol açar.