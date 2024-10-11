Bartın'da Korkutucu Bir Deprem Meydana Geldi

Son dakika gelişmesi olarak, Bartın açıklarında 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi ve kısa sürede paniğe yol açtı. AFAD tarafından duyurulan depremin saat 10.16'da yaşandığı belirtilirken, Amasra'daki sarsıntının etkileri Zonguldak ve Karabük gibi komşu illerde de kendini gösterdi.Amasra Belediye Başkanı, depremin ardından yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti ve halkı sakin olmaya davet etti. Deprem uzmanları, yaşanan bu olayın 1968 yılındaki benzer bir durumu akıllara getirdiğini vurgulayarak, geçmişte yaşananların tekrar etme ihtimaline dikkat çektiler.

Tsunami Tehlikesi Var mı?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından "Tsunami olur mu?" sorusunu yanıtlayarak, halkı bilgilendirdi. Uzman, yaşanan sarsıntının tsunami riski taşımadığını, ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar, Bartın ve çevresindeki sakinlerin içini rahatlatmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.