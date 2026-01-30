İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 23. haftasında Pazar günü deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadele, canlı olarak sporseverlerle buluşturulacak.

Takımlarını yalnız bırakmayacak olan çok sayıda taraftar, maç biletlerini alarak tribünlerdeki yerini alacak; ancak deplasmanda tribünde yer alamayacak Vanspor taraftarları ise karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, yeni transferleriyle birlikte hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sahasında zorlu rakibi Alagöz Holding Iğdır FK’yi farklı bir skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdıran Van ekibi, deplasmandaki bu karşılaşmada da rakibini yenerek puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Bandırmaspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü mücadelesi, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30’da, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından BeIN Sports 2 ve Tabi Spor 6 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.