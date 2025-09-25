Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Vanlılar Derneği yönetimiyle birlikte Van'a giden heyet, burada Van Edremit Belediyesi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede iki kent arasında kardeş şehir çalışmaları başlatılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Edremit heyetini Van Edremit Belediye Başkan Vekili Bekir Solu, Başkan Yardımcısı Zana Karakaya, Park ve Bahçeler Müdürü Saime Demiroğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurdeniz Erbaş karşıladı. Van Edremit'in tarihi, kültürel yapısı ve gastronomisini tanıma fırsatı bulduklarını belirten Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin "Van Edremit'te kendimizi adeta evimizde hissettik. Van Edremit Belediyesi yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum bu nazik davetleri için. İki kentin kardeşliği için kültürel ve ekonomik olarak çalışmalarımız hızla devam edecek" dedi.

Edremit heyetinin ziyareti daha sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası ile sürdü. Edremit Vanlılar Derneği yönetimi ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile birlikte Van'a giden Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetimi ile bir araya geldi.

Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası'nın onur konuğu olarak katılacağı Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nin başarılı bir şekilde geçmesini dileklerini iletti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Edremit Ticaret Odası organizasyonunda Edremit heyetini Van'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek dostluk ve barış ortamında ülkemizde güneşin doğuduğu yer ile güneşin battığı iki ayrı bölgenin insanlarının bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve beraberindeki heyet daha sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binasında incelemelerde bulundu.