İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu etkinliğe 3 senedir katıldığını söyledi.

Balıkçılığın önemini vurgulayan Gül, "Bizim nesilde hepimizin kitaplardan okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardır. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kuralları koymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün, herhangi bir kesimin söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. Sorunları TBMM'nin komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığı, sektör, odalar, balıkçılık yapan esnaf arkadaşlarımız hepiniz biliyorsunuz. İnşallah zaman içerisinde doğa da imkan sağladığı müddetçe bu sorunlar birer birer çözülür." ifadelerini kullandı.

Gül, denizlerin temiz, avlanma araçlarının da bir standardı olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hem zamana uyacağız hem de aynı zamanda nerede avlanacağımızı kendi içimizde belirleyerek, bunlara uymuş olacağız. Son yıllarda gerek teknelerin yapıldığı tersaneler gerek teknelere verilen yakıt gerekse de sektöre verilen balıkçı barınakları başta olmak üzere limanlarımız, satış yerleri, her biri bir öncekinden daha iyi. Yeter mi? Yetmez. Halen ihtiyaç var. Her alanda olduğu gibi balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul'umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak."

Balıkçı tekneleri uğurlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de balıkçılığın, Türkiye'nin ihracatı için önemli olduğunu belirterek, "Biz 2 yıl önce Meclis'te AK Parti grubunun öncülüğünde bir araştırma komisyonu kurduk. Bu komisyonda balıkçılık sektörünün problemleri ve çözüm yolları üzerine önemli bir çalışma yaptık. Belki de Meclis'te şimdiye kadar gördüğüm en çatışmasız, en uyumlu komisyonlardan bir tanesiydi." dedi.

Zengin, TBMM'nin balıkçıların her zaman emrinde olduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise 2025-2026 Balıkçılık Genel Av Sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş ise sezon açılışının gelenek haline geldiğini, balıkçıların bugün denize açılacağını belirterek, sezonun kazasız belasız geçmesi temennisinde bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da yeni av sezonun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu dua etti.

Ardından Gül ve beraberindekiler, denize açılacak bir balıkçı teknesine geçip telsiz anonsuyla sezonun açılışını yaptı.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra güverteden denize açılan diğer tekneleri uğurladı.

Programa, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı İlhan Bal, Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Davut Burhan Toker ve çok sayıda kişi katıldı.

Samsun

Canik Balıkçı Barınağı'nda 2025-2026 av sezonu açılış programı düzenlendi.

Programda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi horon oynadı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona erdiğini belirterek, 2025-2026 av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Balığın önemli bir protein kaynağı olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu protein kaynağının sonraki nesillere de aktarılması gerekiyor. Bu noktada tüm sektör paydaşlarına önemli görevler düşüyor. Bizler denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda balıkçılarımızın göstereceği hassasiyet çok önemli. Onlar da bugüne kadar bu hassasiyeti en üst seviyede gösterdi. Bundan sonra da göstereceklerini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ ise Türkiye'nin su kaynakları açısından zengin bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Denizlerimizde ve iç sularımızda yapılan avcılık tamamen sınırsız değildir. Bu kaynakları koruma ve kullanma dengesini gözetmek zorundayız. Bu kaynakları koruyarak su kaynaklarımızdaki değerli mirasımızı gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Denetimlerimizi sürdürerek yasa dışı avcılıkla mücadele ederken kurallara uyan balıkçılarımızın da haklarını korumaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Samsunlu balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

Törene Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Balıkesir

Bandırma Körfezi'nde av yasağının kalkmasıyla Marmara Denizi'ne açılan Bandırmalı balıkçılar, yaklaşık 500 kasa sardalya yakaladı.

Yakalanan sardalyalar, Bandırma Su Ürünleri Hali'ne getirildikten sonra Bursa ve İstanbul'a gönderildi.

Balıkçılardan Emin Gürer, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Denizde bol miktarda sardalya gördüklerini belirten Gürer, "Diğer balık türleriyle ilgili henüz bir gelişme yok. Bandırma Körfezi'nde bol miktarda sardalya yakaladık. Sezon genelinde sardalya, hamsi ve istavrit bol olacak." dedi.

Ordu

Fatsa ilçesindeki limanda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yakınları tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bırakan balıkçılar, istavrit, mezgit ve barbun yakalayarak sezona başladı.

Tekne kaptanı 65 yaşındaki Emin Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon hamsinin bol olmasını beklediklerini söyledi.

İstavritten de beklentilerinin olduğunu belirten Uçan, denizdeki yeni av sezonunun güzel geçmesi halinde tüm balıkçıların sevineceğini dile getirdi.

Balıkçı Aydın Tel de tüm meslektaşlarına bereketli bir sezon temenni ederek, ağlara ilk olarak istavrit ile mezgit geldiğini anlattı.

Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk ise "vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını vurgulayarak, "İlk ağımızı denize attık. Bereketli geçti. Bu seneki sezonda palamut az ama hamsi ve istavrit güzel ve bol bir şekilde var. Bu sene herkesin yüzünü Cenabı Allah güldürecek." dedi.

Kazasız ve iyi bir sezon geçmesini dileyen Demirtürk, şu anda ağlarda istavrit, mezgit ve barbun bulunduğunu, söz konusu çeşitlerin bu sezon için güzel göründüğünü sözlerine ekledi.