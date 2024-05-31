Erciş – Van 10. Km. İnci Kefali Göçü İzleme Parkında (Balık Bendi) bugün önemli bir festivalin startı verilecek.

Çok sayıda sanatçının da sahne alacağı ve güzel etkinliklerle renkli geçmesi beklenen festival için Ercişliler için servis imkanı da sağlandı.

Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklere Erciş ilçesinden katılmak isteyen vatandaşlar için 4 Nolu Karayolları Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından ücretli (15 TL) ulaşım imkanı sağlandı.

Servisler bugün dahil, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 3 gün boyunca saat 13.00’te Erciş Kaymakamlığı önünden festival alanına hareket edecek.

Servis araçları kaymakamlık önünden hareket ederek, Aşağıtoki ve Yukarıtoki bölgelerindeki duraklardan vatandaşların balık bendine ulaşımını sağlayacak. Etkinliklerin bitmesine müteakip son sefer ise saat 00.00’da geri dönüş için düzenlenecek.