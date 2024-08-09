Geçtiğimiz sene bakanlık belgeli tesislerde konaklayan toplam kişi sayısı 1 milyon 28 bin 829 olarak kayıtlara geçmişti.

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislere geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarının açıklandığı 2024 Haziran ayına ait verilerde; yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler ise şunlar oluyor; otel, termal otel, termal müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olarak geçiyor.

Açıklanan istatistiki verilere göre Van’da tesislere toplam geliş sayısı 35 bin 455 olarak açıklanırken, bu sayının 15 bin 488’i yabancı, 19 bin 967’si ise yerli olarak bildirildi.

Haziran ayı içerisinde 36 bin 881’i yabancı, 36 bin 777 tanesi yerli olmak üzere toplam 73 bin 658 kişinin geceleme yaptığı bildirildi.

Ortalama kalış süresinde yabancı turistlerde 2,38, yerli turistlerde ise 1,84 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 2,8 olarak açıklandı.

Van’da Haziran ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 43,61 olurken bu oranın yüzde 21,84’ünü yabancılar, yüzde 21,77’si ise yerlilerden oluşuyor.