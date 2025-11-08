İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Çelik'in Hafta Sonu Konu programına konuk oldu. Trafikte yeni bir dönem mi başlıyor? Can kaybını önlemek için nasıl önlemler alınacak? Düğün ve asker uğurlamasında yolları kapatanlara ne ceza gelecek? Alkollü araç kullananların ehliyetleri kaç yıl iptal edilecek? Bakan Yerlikaya trafikte yeni cezalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

"Yolların kuraları var kralları olmaz. Şoför, yaya, yolcular kendi kuralları ile hareket etmeye başlarsa iş farklı noktaya gider. Tek bir amacımız var kazaları önlemek istiyoruz, can kayıplarını en aza indirmek istiyoruz. sürücülerimizin davranışların olumlu yöne iterek bir kültür oluşturmak istiyoruz. 38 milyon sürücü var trafik kültürü oluşturmalıyız. Trafikte caydırıcı olmak istiyoruz. Trafikte kurala saygıyı içselleştirmeliyiz.

"ÇAKARDA EHLİYETİ VE ARACI ALIYORUZ"

30 Kasım 2024'ten önceki 10 ayda 6.264 TL cezası vardı başka cezası yoktu ve vatandaşlar büyük bir nefret ve kızgınlık gösteriyordu. Biz bunu kabineye sunduk ve kanun yapıldı. 30 Kasım'dan bu yana denetim yüzde 378 arttı, 1394 işlem yaptık. 3 tür ceza getirdik, ehliyeti almak aracı men etmek ve para cezası. Çakarlı araç kullanmanın cezası 189 bin TL. İlkinde 1 ay süreyle arabayı alıyoruz. Bir daha yaparsa 2 ay arabayı alıyoruz.

"MAKAS ATMAYI KESİNLİKLE BİTİRECEĞİZ"

Yasa dışı çakar caydırıcılığın önemin gösterdi. 2024 yılında denetimleri artırdık. Makas atmayı da bitirmekte kararlıyız. 60 gün ehliyet, 60 gün araç, 90 bin lira para cezası... Biri makas attı, araç alındığı zaman araç 2 ay yedieminde duracak.

"YAKA KAMERASI TAKIYORUZ"

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü... Yaka kamerası takıyoruz polislere. Yaka kamerasının olduğu yerlerde polislere yönelik 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü yüzde 90 düştü. Polisleri şikayet de yüzde 90 düştü. Trafik polislerinin sayısını artırdık.

"SALDIRI AMACIYLA ARAÇTAN İNMEYİ BİTİRECEĞİZ"

Sosyal medya üzerinden gösteri yapanlara da 25 bin TL para cezası kesilecek. "Basın yayın internet sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla trafik kural ihlali paylaşımı yaparak görüntüleri alenen yaymak ve övmek" bunun cezası 25 bin TL olacak.

Görüntüyü çekip vatandaş e-devlet üzerinden bize gönderecek. Oraya geldiği zaman görüntü kontrolü sağlanıp biz de gereğini yapacağız. Bu uygulamanın adı da 'Gereği yapıldı' oldu. 10 aydan daha kısa sürede yapacağız.

"180 BİN TL CEZA 120 GÜN ARAÇ ALINIYOR"

Düğün vb yol kapama ve saldırı araçtan inme gibi ihlaller yaklaşık %75 azalacaktır.

Düğün ve asker uğurlamada kural sapması yapılıyor. Yeni düzenlemede 180 bin TL ceza ödenecek. 120 gün araç alınıyor.

Akrobatik hareket yapanların 60 gün ehliyetleri ve arabaları alınacak. 5 yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal oluyor. Ehliyeti alırken tüm kurallara uyarak alıyor. Sonra içinden başka bir ruh çıkıyor.

"150 BİN TL ÖDEYECEK VE 5 YIL EHLİYET ELİNDEN ALINACAK"

Yeni kanun teklifinde alkollü araç kullanımında 1. kez olduğunda 25 bin TL para cezası kesilecek ve 6 ay sürücü belgesi alınacak. Eğer kişi 2. kez yakalandığında 50 bin TL olacak 2 yıl ehliyet alınacak, 3. kez olursa 150 bin TL ödeyecek ve ehliyet 5 yıl elinden alınıyor.

AMBULANSA YOL VERMEYENLERE 46 BİN TL!

Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerle ilgili de yaptırım geliyor. Yol vermeyenler 46 bin tl, 30 gün ehliyet ve araç alınacak.

"1367 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Onları da kapsayacak bir düzenlemeden bahsediyoruz. Minguzi olayı vardı; ona benzer birçok hadise ile karşılaşıyoruz, duyuyoruz. “Hiç olmaması için hangi önlem alınıyor?” sorusu çok önemli. Avrupa’da, İngiltere’de, Amerika’da, dünyanın her yerinde 18 yaşından küçük çocukların suç işleme oranlarında gerçekten müthiş bir tırmanış var. Sokak çetesi cezaları böyle kalmaz. 1367 organize suç örgütü çökertildi.

Artık vatandaşımız "Bu sorunu çözün" diyecek. Biz, AK Parti hükümeti olarak ve Cumhurbaşkanlığı olarak bu konunun üzerine gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı çok açık. Ve kısa zamanda da göreceksiniz: AK Parti grubumuz yasa teklifini Adalet Komisyonu’na getirecek.

"KADES'İ 8.6 MİLYON KADIN KULLANIYOR"

Şehir merkezinde 3 ya da 6 dakikada oradayız.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Yasa dışı bahisle ilgili 10 bin 969 tutuklama yaptık. Mücadelemiz sürüyor."