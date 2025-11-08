İpekyolu Kaymakamlığı, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Devlet Tiyatrosu iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen etkinlik, bu hafta Karagündüz Mahallesi’ndeki Şehit Veysel Polater İlkokulunda gerçekleştirildi. Çocukları tiyatro, müzik ve ebru sanatıyla bir araya getiren etkinlikte öğrenciler büyük bir coşku yaşadı.

Programa; İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, İpekyolu Emniyet Müdürü Fatih Karakuş, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Titiz, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdem Çurku, Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile İpekyolu Hatuniye Kültür Sanat Merkezi öğretmenleri katıldı.

İpekyolu Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen "Sanat Yolunda" projesinin, ilçe genelindeki tüm kırsal mahalle okullarında öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.