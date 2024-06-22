Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafiğin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, "Bayram tatilinin 7'nci günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, 1007 kişi yaralandı. 406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

7 GÜNDE 62 KİŞİ ÖLDÜ

Bayram tatilinin ilk 7 gününde 62 kişinin hayatını kaybettiğini 8 bin 690 kişinin de yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.